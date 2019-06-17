Джессіка Альба: «Я хочу стати найкращою мамою»

Всім відомо, що діти зіркових батьків, на яких з самого ніжного віку обрушується загальну увагу, доводиться непросто – і у них частіше, ніж у звичайних дітей, виникають психологічні проблеми. Джессіка Альба вирішила піти примітивним шляхом: її 10-річна донька вже користується послугами сімейного психолога.

На жіночій конференції Her Conference, організованою Her Media Campus, 38-річна актриса розповіла, що відвідує сімейного психолога разом з 10-річною донькою Онор, щоб навчитися розмовляти і розуміти один одного. Головна мета Джесіки, за її словами – «стати кращою мамою і краще спілкуватися з донькою.

«Хтось думає, наприклад, як мої родичі, що про таке треба розмовляти зі священиком, – міркує Альба. – Але мені особисто неприємно обговорювати з ним свої почуття».

…Зате просити 7-річну та 10-річну дочок прибрати за однорічним братиком, сходившим в туалет в загальну ванну, а потім викладати неапетитні «результати творчості» сина в instagram сториз – цілком комфортно

Актриса зізналася, що в її родині і в її оточенні не було прийнято говорити про почуття, про емоції, які відчувають діти та батьки, щоб краще зрозуміти один одного. Ось чому тепер Альба дотримується прямо протилежної підходу: «мене надихає просто розмовляти, по-справжньому розмовляти з моїми дітьми».