Джессі Джей розповіла про стосунки з Ченнінг Татум і безплідді

Ченнінг Татум і Джессі Джей

31-річна британська співачка Джессі Джей дала велике інтерв’ю газеті The Times. Зірка в бесіді з журналістом видання розповіла про свої стосунки з 39-річним Ченнінг Татум і про те, ладнає вона з його шестирічної дочкойЭверли.

Коли Джессі запитали, чи було важко зустрітися з нею вперше, вона сказала:

Боже, ні! Їй всього шість років, і вона чудова.

Джессі і Ченнінг почали зустрічатися в жовтні минулого року (незадовго до того, як Дженна Деван, мати Еверлі і колишня дружина актора подала на розлучення), і тільки в березні 2019-го вони вперше потрапили в об’єктив папараці разом. Тоді їх сфотографували під час прогулянки в Лондоні. Потім Таттум все частіше сталпубликовать фото Джессі в Instagram. З тих пір вони були помічені разом кілька разів.

Ми з Ченнінг проводили разом час ще до того, як наші стосунки стали більш особливими, і це створило великий тиск. Нам потрібен час, щоб дізнатися один одного. Ми тільки що провели перший спільний відпустку, і це було чудово, але це все, що я можу сказати,

— сказала Джессі Джей.

Зірка підкреслила, що вона дуже щаслива у стосунках, які почалися через кілька місяців після того, як Татум розлучився.

Ченнінг Татум і Дженна Деван

О, мені дуже подобається фільм «Мачо і ботан» з ним у головній ролі. Я завжди шукала хлопця з гарним почуттям гумору і принципами. І мені важливо, щоб він був чепуруном. Людина, яка приймає душ двічі в день, це чудово!

Співачка також розповіла про свої почуття, коли вона дізналася від лікарів, що ніколи не зможе мати дітей:

П’ять років тому мені поставили діагноз — безпліддя. Мені сказали, що я не зможу мати дітей, але я не вірю цьому. Я вірю в чудеса. Я не здаюся. Я розумію, що для мене стати матір’ю — це битва.Біль, яку я відчула після новини про безпліддя, — найважча річ, з якою мені коли-небудь доводилося стикатися.

Я можу усиновити малюка або навіть скористатися послугами сурогатного материнства. Проте я все ще молюся про те, щоб мої діти з’явилися природним шляхом, але якщо цього не станеться, то і з цим я впораюся.

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