До України надійшла гуманітарна допомога з США. У ній– медичне обладнання для лікарень: військових госпіталів і дитячих лікарень.

Допомога надійшла з міста Денвер, що у штаті Колорадо. Про це інформує посольство України у США.

“З міста Денвер, штат Колорадо, до України відправлено два 40-ка футових контейнери медичного гуманітарного вантажу”, – розповідається на сайті посольства.

Це медичне обладнання буде направлено до 4-х медзакладів: Військово-медичного клінічного центру професійної патології особового складу Збройних сил в Ірпені, Дитячої клінічної лікарні “Охматдит” у Львові, Дитячої лікарні Житомира та Житомирського реабілітаційного центру братів Кузьміних.