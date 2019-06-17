На зустрічі G20 прийняли план по боротьбі з пластиковим забрудненням

В Японії на зустрічі G20 було досягнуто згоди щодо скорочення пластикових відходів у світовому океані.

Про це повідомляє DW, передає Фокус.

У підписаному договорі між країнами були визначені правила боротьби з пластиковим забрудненням. За словами глави Міністерства навколишнього середовища Японії Йосіакі Харада, угоди вдалося досягти за результатами двотижневої зустрічі з колегами з країн “великої двадцятки”.

Також в документі були позначені конкретні заходи проти забруднення пластиком, передбачена підтримка інновацій в цій галузі і поліпшення наукових методів аналізу і спостереження.

Photo by Justin Sullivan/Getty Images

В цей же час, виконання договору буде проходити на добровільних засадах. Щорічно буде складатися звіт по просуванню роботи в цьому напрямку.

Крім цього, підкреслюється, що виконання договору стане першим кроком на шляху вирішення проблеми. У майбутньому очікується прийняття обов’язкових для всіх правил по боротьби з пластиковими відходами з чітко прописаними цілями та планом.

Раніше:

Пластиковий пакет знайшли в Маріанській западини на глибині 11 кілометрів. Схоже, в океанах вже не залишилося місць, куди б не дісталися пластикові відходи.

А на пляжах Кокосових островів накопичилося 240 тонн пластикового сміття. В цілому в світовому океані вже плаває 5,25 трильйонів шматків пластика.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!