Израиль списал Египту 1,3 млрд долларов

Завершилась многолетняя тяжба между израильской “Электрической компанией” с одной стороны и египетскими поставщиками природного газа компаниями Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC) и Egyptian Natural Gas (EGAS) с другой.

Эти компании владели газопроводом, через который дешевый газ из Катара подавался в Израиль.

Как сообщает агентство Reuters, в воскресенье между израильской и египетской стороной было подписано соглашение о реструктуризации компенсации, полагающейся Израилю за систематический срыв поставок газа из Египта с 2011 года, передает 9TV.

Тогда Каир не смог выполнить заключенное с Израилем соглашение по газопоставкам из-за регулярных подрывов газопровода террористами на Синайском полуострове, главным образом в районе Аль-Ариша.

Постоянные перебои в поставках египетского газа в Израиль вынудили “Хеврат хашмаль” покупать “голубое топливо” у альтернативных поставщиков, что обходилось дороже.

В итоге Израиль в 2015 году отсудил у египтян в международном арбитражном суде (ICC) компенсацию в размере 1,8 млрд долларов.

С момента подачи иска в 2011 году и до момента вынесения вердикта прошло пять лет. За это время Израиль разработал свои газовые месторождения “Левиафан” и “Тамар”, получив возможность импортировать газ в соседние страны.

Однако в Каире решили обусловить покупку израильского газа отказом Израиля от штрафных санкций.

В “Электрической компании” приняли соломоново решение: частично удовлетворить требования египетской стороны и скостить большую часть полагающейся ей компенсации, но при этом заключить долгосрочный многомиллиардный контракт по экспорту израильского газа в Египет.

В соответствии с заключенным вчера соглашением, египтяне обязуются выплатить Израилю не 1,8 млрд долларов, а 500 млн долларов штрафа. Причем эта сумма будет разбита на 8,5 лет. Первый платеж размером в 60 млн долларов Израиль должен получить через короткое время после вступления соглашения в силу, через полгода Египет обязался перевести еще один транш в размере 40 млн долларов. Оставшаяся сумма будет погашена 16 платежами в размере 25 млн долларов, которые будут поступать на счет “Хеврат хашмаль” каждые полгода.

Исполнение этого соглашения гарантировано Национальным банком Египта.

В “Электрической компании” выразили удовлетворение достигнутым соглашением об урегулировании газового конфликта с Египтом, заявив, что его условия отвечают интересам обеих сторон.

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