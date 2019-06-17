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Трошки повоював: на Луганщині поліцейські затримали бойовика «ЛНР» (відео)

17.06.2019

На залізничній станції в смт. Попасна, під час перевірки документів, поліцейські виявили і затримали 31-річного жителя Лисичанська, який по поліцейській базі даних значиться, як особа, яка брала участь в незаконних збройних формуваннях.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі Луганській області.

За словами затриманого, він в 2014 році відгукнувся на пропозицію родича і вступив до лав незаконного збройного формування «Привид» так званої «ЛНР». Під час перебування в батальйоні людина зі зброєю в руках ніс службу на одному з блокпостів бойовиків розташованому на мосту через річку Сіверський Донець, де незаконно перевіряв документи і транспортні засоби громадян.

За словами затриманого, через тиждень його викликали на постійне місце роботи, і він покинув ряди бандформування.

За даним фактом тривають слідчі дії.

 

 

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