Які міста постраждають від овертуризма в наступне десятиліття?

Концепція, відома як «овертуризм» (буквально – «сверхтуризм»), за останні кілька років набула такої популярності, що навіть була названа одним із слів 2018 року за версією Оксфордського словника.

Новий звіт, оприлюднений Всесвітньою радою з туризму та подорожей (WTTC), виявив міста, найбільш схильні до ризику овертуризма. Загалом дослідники виділили 50 місць, де в найближче десятиліття число туристів надмірно збільшиться і створить непосильне навантаження на інфраструктуру.

Вчені визначали найбільш схильні до ризику місця за двома основними показниками: прогнозованому збільшенню кількості туристів та наявності інфраструктури для подолання туристичного буму.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Дослідники порівнювали кількість персоналу в сфері послуг, рівень розвитку інфраструктури і стан навколишнього середовища з прогнозами зростання відвідуваності міста на період з 2017 по 2027 рр. Низький бал у першому і високий бал в останньому критерії вказує на країну, піддається ризику надмірного туризму, погано пристосована для того, щоб справитися із збільшеним навантаженням на ресурси.

Усі міста з першої десятки рейтингу, крім одного, розташовані в Азії. Овертуризм піддасть найбільшої небезпеки міста Куала-Лумпур, Стамбул, Маніла, Джакарта, Каїр і Делі. Інші міста, де засилля туристів випереджає «міську готовність», включають Бангкок, Боготи, Мумбаї, Москви і Хошимін.

Згідно зі звітом WTTC, на туристичну галузь припадає 10,4 відсотка світового ВВП, проте дослідники попереджають, що містам все ще необхідно навчитися розробляти плани з розвитку сталого туризму.

«Для того, щоб місто дійсно процвітав, а подорожі та туризм розвивалися належним чином, органи міського планування, забудовники, інвестори, правники та громадські групи повинні розуміти, наскільки місто готове до очікуваному зростанню туризму і випливають з цього труднощам», — йдеться у звіті.

Міста, найбільш схильні до ризику

Куала-Лумпур, Малайзія

Стамбул, Туреччина

Маніла, Філіппіни

Джакарта, Індонезія

Каїр, Єгипет

Делі, Індія

Бангкок, Таїланд

Богота, Колумбія

Мумбаї, Індія

Москва, Росія

За матеріалами Independent

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