Компанії Apple і Microsoft об’єдналися заради своїх фанатів. Вони працювали над створенням нового додатка iCloud для Windows 10, який поширюється через Microsoft Store і включає функцію синхронізації, засновану на тій же технології, що і OneDrive Files On-Demand.

У теорії, це означає, що з допомогою ОС Windows 10 можна отримає доступ до своїх файлів без необхідності в синхронізації. Про це повідомляє сайт Знай.

Спочатку додатком буде завантажуватися тільки інформація про файл. А при повному доступі до файлу або якщо папка позначена для синхронізації, відбувається завантаження усього вмісту файлу. Така ж технологія використовується в iPhone, коли фотографії завантажуються по необхідності, тим самим оптимізуючи простір гаджета.