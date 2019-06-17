Спеціальності, на які МОН встановив мінімальний прохідний бал

Міносвіти повідомило, що у 2019 році мінімальний прохідний бал на рівні 130 ввели на фармацевтичні спеціальності, “Міжнародні відносини”, “Публічне управління та адміністрування”.

У нинішньому році мінімальний прохідний бал на рівні 130 ввели на всі фармацевтичні спеціальності, а також “Міжнародні відносини”, “Публічне управління та адміністрування”. Про це йдеться у відео, опублікованому на сайті Міносвіти, передає ТСН.

Кожен навчальний заклад у своїх правилах вступу встановлює мінімальний прохідний бал на конкретну спеціальність, але є спеціальності, для яких встановлено мінімальний прохідний бал незалежно від мінімального бала ВНЗ.

Мінімальний прохідний бал залишили на спеціальності “Стоматологія”, “Медицина” і “Педіатрія”. “З цих спеціальностей мінімальний бал 150 з другого і третього конкурсного предметів.

Для того, щоб мати можливість подати заяву на таке конкурсну пропозицію, в абітурієнта повинні бути сертифікати ЗНО не менше 150 балів з біології або хімії та математики або фізики “, – розповіла державний експерт за освітою Анжеліка Кернична.

На деякі спеціальності встановили мінімальне значення конкурсного бала: “Право”, “Публічне управління та адміністрування”, “Міжнародні відносини”, а також для магістратури спеціальності “Фармація”, “Промислова фармація”.

“В даному випадку, коли ви подаєте заяву на ці спеціальності, ваш загальний конкурсний бал, тобто сумарний бал всіх сертифікатів ЗНО, помножений на всі вагові коефіцієнти, повинен становити не менше 130 балів” – сказала Кернична.

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