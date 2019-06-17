Шовковиця: кому корисно їсти?

Шовковиця – це можний суперфуд, яка дуже корисна для людського здоров’я.

Про корисні властивості шовковиці в.о. Міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла в своєму Facebook.

Шовковиця багата розчинною і нерозчинною клітковиною і менш калорійна, ніж яблучний сік або молоко. Якщо ви їсте щось солодке – подбайте про споживання клітковини. Так рівень цукру росте стрімко, а кишкові бактерії будуть щасливі і віддячать синтезом вітаміну В1.

Просте правило – все яскраве нам корисне. Чорна і червона шовковиця багаті на поліфеноли. Вони потрібні для здоров’я судин і захисту наших власних молекул від пошкодження вільними радикалами. По складу шовковиця нагадує червоне вино, і каву.

Шовковиця нормалізує ліпідний профіль крові і зменшує ймовірність атеросклерозу. Щоб відчути результат, слід принаймні 6 тижнів їсти по 45 грамів шовковиці.

Шовковиця може покращувати рівень цукру натще. У здорових людей шовковиця покращує чутливість до інсуліну.

Шовковиця захищає нейрони від ішемічного стресу і має певну протипухлинну дію. У той же час, підкреслюємо, що це жодним чином не робить шовковицю ліками, тим більше від раку.

У шовковиці багато заліза і калію і вітамінів С, К і Е. До речі, ягоди шовковиці можна сушити, як родзинки, або заморожувати.