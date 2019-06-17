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ЄС може призупинити безвізовий режим для окремих країн

17.06.2019

ЄС може призупинити безвізовий режим для окремих країн через зростання кількості прохачів притулку. Ці плани можуть стосуватися Західних Балкан і країн Латинської Америки. Про це повідомляє DW.

У Брюсселі не бачать підстав для призупинення безвізу для Грузії

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер запевнив, що ЄС не має наміру призупиняти дію безвізового режиму для Грузії попри значну кількість необґрунтованих прохань про надання притулку від громадян цієї країни.

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