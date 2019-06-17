Супрун показала свого татка

Уляна Супрун поділилася своєю сімейною історією.



В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун в День батька, який в цьому році вперше відзначають в Україні, розповіла історію своєї родини, якій довелося іммігрувати в США, і, зокрема, про 84-річного татуся.

Сімейною історією Супрун поділилася на офіційній сторінці в фейсбуці, передає Zrada.today

“Мій тато Юрій Юраш народився в Рогатині в 1935 році. Одні з найсильніших спогадів батьківського дитинства — коли він був зовсім маленьким, його віддали бабусі з дідусем, бо батьки були залучені в підпіллі, захищаючи Україну від нацистів і Рад. Дідусь мого тата був священиком. Батько пам’ятає, як з дідусем ходив до лісу ховати УПістів, убитих німцями “, – зазначила Супрун.

В кінці Другої світової війни тато з батьками покинули Україну через загрозу розстрілу, яка загрожувала членам підпілля. Тоді в сім’ї вже було троє дітей. Вони приїхали в Ландек і опинилися в таборі для переселенців. Там дід Супрун став лідером української спільноти.

Завдяки допомозі далеких родичів після Ландек сім’я потрапила в США, а саме — в Детройт.

“Після закінчення школи татові пропонували стипендію на навчання в Massachusetts Institute of Technology (на той час і донині — найкращому університеті з підготовки інженерів в США). Але стипендія покривала тільки частину витрат на навчання, і батько не зміг нею скористатися через фінансову неспроможність сім’ї. Він зрозумів, що оплатити освіту самостійно не вийде, тому записався добровольцем в американські війська. Щоб після служби потрапити на навчання до університету. Тато служив в армії під час Корейської війни в американському контингенті в Європі. Завершив службу в підрозділах розвідки. Він отримав американське громадянство завдяки службі “, – розповіла Супрун.

Після служби батько одружився. Працював на заводі, який виробляв танки, та й далі мріяв стати інженером.

“У моїх батьків народилося троє дітей — старша сестра, брат і я. Дуже добре пам’ятаю, як мама готувала на вечерю тости з яєчнею і бобами та називала це” сніданком на вечерю “, щоб для дітей це виглядало розвагою, а не труднощами. Пізніше я дізналася, що часто грошей не вистачало на всіх, тому їли тільки діти, а батьки залишалися голодними “, – згадує в.о.міністра і додає, що попри складне фінансове становище вчилася з братом і сестрою в приватній українській школі, адже всі публічні школи були англомовними, а батьки хотіли, щоб діти не втрачали своєї ідентичності.

В суботу дітей була «школа українознавства», танцювальні гуртки, хори, “Пласт”, а в неділю ходили в українську церкву, влітку – “на Пластові табори”.

Супрун зазначає, що коли батько отримав освіту інженера, матеріальне становище трохи поліпшилося, хоча сім’я і не мала відпусток або відпочинку в класичному розумінні цього слова. Подорожували в межах штату й у знайомих.

Супрун зазначає, що коли батько отримав освіту інженера, матеріальне становище трохи поліпшилося, хоча сім’я й не мала відпусток або відпочинку в класичному розумінні цього слова. Подорожували в межах штату.

Юрій Юрків тричі намагався створити власний бізнес. Двічі — невдало. Третя спроба була вдалою. “Тато завжди працював в оборонній індустрії й сьогодні володіє сотнями патентів на вироби для військової техніки. Серед іншого — гідравлічна система на бойові броньовані машини сімейства Stryker”, – зазначила в.о. міністра.

За словами Супрун, батько передав своїм дітям любов до своєї Батьківщини України, навчив, що найкращі речі приходять з важкою роботою і відповідальністю.

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