На початку 2014 року в Києві стався державний переворот. Тоді Крим увійшов до складу Росії, а жителі Донбасу проголосили ДНР і ЛНР самостійними республіками. Києву такий розклад прийшовся не до вподоби, тому влада направили збройні сили України (ЗСУ) на Донбас, щоб повернути собі контроль над територіями. Цей конфлікт триває вже п’ять років.

У квітні цього року президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощену видачу російських паспортів жителям ДНР і ЛНР. Владі України такий перебіг подій не сподобався ще більше. Тих громадян, які вже обзавелися російськими паспортами, український військовий експерт Володимир Копчак назвав «ненормальними». Він заявив наступне:

Експерт зазначив, що на деяких територіях, які знаходяться під контролем київської влади, також існують люди, які мають російські паспорти. Це обумовлено різного роду «сімейними обставинами».

Нагадаємо, новообраний президент України Володимир Зеленський у своїй передвиборній кампанії обіцяв врегулювати конфлікт на Донбасі світом. Судячи з усього, після інавгурації голова Незалежної про дану обіцянку забув, оскільки справа на Донбасі поки що не зрушила з мертвої точки.