Трамп помстився Індії за С-400, але нарвався на зустрічний удар

Індія прийняла рішення обкласти митом 28 найменувань продукції американського виробництва. Так влада країни відповіли на нещодавнє рішення Дональда Трампа внести зміни в список країн, які користуються пільгами в рамках Генеральної системи преференцій (Generalized System of Preferences).

«Я вирішив, що Індія не запевнила Сполучені Штати в тому, що вона забезпечить справедливий і розумний доступ до своїх ринків, — йдеться в заяві Білого дому. — Відповідно, доцільно припинити знаходження Індії в списку країн-бенефіціарів з 5 червня 2019 року».

Торговельні відносини між двома країнами загострилися в минулому році, коли Трамп підписав указ про введення ввізних мит на сталь і алюміній. Нові тарифи торкалися, зокрема, інтереси Індії — одного з найбільших в світі виробників сталі. Її уряд загрожувало американцям відповідними обмежувальними заходами, але не вирішувалося імплементувати їх на тлі активних переговорів з Вашингтоном.

У підсумку замість скасування мит Індія отримала ще один удар. Вашингтон при цьому знімає з себе відповідальність за початок торговельної війни. За словами держсекретаря Майка Помпео, Сполучені Штат були готові врегулювати торговельні розбіжності з Індією, домігшись розширення доступу американських компаній до її ринків, але Нью-Делі виявив непоступливість.

Про намір позбавити преференцій Індію Дональд Трамп повідомляв ще в березні. Причина стандартна: в цій країні не дають нормально працювати американським виробникам. Втім, у господаря Білого дому є й інші причини покарати непокірного партнера: наприклад Анкари Нью-Делі вирішив закупити у Росії системи С-400 на суму понад 5 мільярдів доларів. Під час одну із зустрічей з журналістами Трамп обіцяв, що Індія про це пошкодує.

Індійців американський тиск, схоже, не бентежить. Вони підраховують прибуток від введення мит, яка повинна скласти приблизно 217 мільйонів доларів. У глобальної торгової війни США проти решти світу з’являється новий фланг.

Це, втім, не означає, що переговорний процес зайшов у глухий кут. Швидше, навпаки: в цьому місяці Помпео збирається відвідати Індію, а Трамп — зустрітися з її прем’єр-міністром Нарендрою Моді на полях саміту G20 в Осаці. Тому Нью-Делі вирішив зміцнити свої переговорні позиції. І американці повинні розуміти, що вести діалог їм доведеться з сильним гравцем.

— Сполучені Штати можна привітати, — каже російський економіст, керівник Центру політекономічних досліджень Інституту нового суспільства Василь Колташов. — Коли Дональд Трамп проголосив повернення до протекціоністської політики (можливо, не декларуючи її прямо), це означало не лише американський перелом. До протекціонізму повертається весь світ. А якщо хтось не повертається, то він або осел, або володіє надсильними позиціями.

Якщо говорити про Індію, то їй немає ніякого резону купувати в США те, що вона може купити дешевше у своїх євразійських партнерів або зробити сама. Немає ніяких підстав віддавати американцям хоч якісь частку свого ринку.

Введенням мит Індія показує, якою мірою США можуть на неї розраховувати. Останні пару років Вашингтон шукав і навіть домагався певного символічного зближення з нею. Але Індія недвозначно дає зрозуміти, що збирається проводити самостійну торгову і економічну політику. І як би США не загравали з нею в боротьбі проти Китаю, вони повинні визнати, що Індія — це такий же великий гравець, як і КНР. Така ж велика економіка, яка, можливо, ще в повній мірі не реалізувала свій потенціал.

США більше не центр прийняття рішень в глобальній економіці. Навпаки, тепер їм доведеться пристосовуватися до чужих рішень. І всі сильні держави (у тому числі Індія) будуть захищати інтереси національного виробника. Все це американцям доведеться визнати.

«СП»: — чи Можна говорити, що зараз Індія і Китай фактично виявляються по одну сторону барикад — в таборі противників США?

— Не зовсім так. Їх протиріччя нікуди не поділися. Ці країни значною мірою знаходяться в одному сегменті виробництва. Індія навіть займає більш вигідні позиції у сфері виробництва товарів, які вимагають великого обсягу людської праці. У неї колосальний запас дивно лояльною і дисциплінованої робочої сили.

Незважаючи на розходження інтересів, Індія і Китай все ж будуть намагатися знаходити спільну мову. А США не можуть використовувати їх протиріччя, і введення мит наочно це демонструє.

Покірливих партнерів, яких американці мають в особі поляків, українців, прибалтів, вони не зможуть знайти в особі індійців. Нічого подібно! Індія буде закуповувати зброю у Росії (не у Китаю, якого вона побоюється — тут великої довіри поки бути не може). Ввести загороджувальні мита, якщо вважатиме за потрібне.

І зауважте, що вже ніхто не згадує про існування СОТ. Ця організація померла, всі найважливіші питання вирішуються без оглядки на неї. Світ повернувся до нормальної неомеркантильной практиці.

Але ми повинні розуміти, що тут є елемент тиску на Сполучені Штати. Так, Індія розуміє, що Вашингтон не дозволить їй так просто зайняти місце китайців на американському ринку, тому що Трамп плекає вітчизняного виробника. Але приціл на цей ринок залишається. Індія хотіла б збувати величезну кількість продукції в США.

Можливо, американцям доведеться вести з нею переговори і йти на поступки.

Тільки що Євросоюз повідомив, що в майбутньому відмовиться від розрахунків у доларах у торговельних відносинах з Росією. Тобто США і тут втрачають позиції.

«СП»: — Зрозуміло, що Китай готовий «боротися» з США. А чи готова індійська економіка витримати натиск американців, якщо Трамп піде в наступ?

— Індія витримає. Ситуація невигідна швидше для США, адже вони втратили Пакистан. Коли ми бачимо на російських прилавках пакистанські мандарини, не треба цьому дивуватися. Це частина досить дивного, але дієвого економічного і політичного зближення РФ і Пакистану. А адже Пакистан довгий час був союзником Сполучених Штатів.

Не буде забувати, де розміщувалися військові бази ісламістів під час перебування наших військ в Афганістані. Пакистан отримував від американців величезні гроші, але він вийшов з-під контролю, втратив довіру «дядька Сема». З тих пір США почали активніше працювати з Індією.

Може вийти так, що Пакистан, Індія та Іран домовляться, а США не зможуть налаштувати їх один проти одного. Можна побрязкати зброєю, але тут же виявиться, що американці утримують тільки океан — водний простір навколо Євразії. А економічні процеси на континенті вони не контролюють.

Тиснути на Індію дуже складно — з нею доведеться домовлятися. Швидше за все, індійська влада на це і розраховують. Їм потрібна вигідна угода. «Гаразд, ми візьмемо ваші соєві, але ви візьмете ще більше нашої продукції легкої промисловості».

Вони хочуть отримати такі вигоди, які отримав Китай, коли Річард Ніксон домовився з Мао Цзедуном. Так почався процес китайської перебудови, фактично призвів до сучасного успіху КНР.

Американський ринок дуже привабливий. І буде привабливий до масштабної девальвації долара. Тоді, можливо, пріоритети Індії зміняться. Але зараз вона торгується, тому не треба переборщувати з геополітичними висновками.