Черепи людей змінюються: причина, швидше за все, в смартфонах

Кістковий горбок черепа, відомий як зовнішній потиличний бугор, іноді буває настільки великий, що ви можете відчути його, натискаючи пальцями на основу черепа.

«Я працюю лікарем протягом 20 років, і тільки в останнє десятиліття все частіше бачу, що у моїх пацієнтів спостерігається такий наріст на черепі», — говорить Девід Шахар, учений-медик з Університету Саншайн-Кост в Австралії.

Причина появи наросту точно не ідентифікована. Можливо, деформація відбувається за постійного згинання шиї під незручними кутами – положень, в яких нам зручніше дивитися на мобільні пристрої.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Голова людини важка, вона важить в середньому 4,5 кілограми, і коли ви нахиляєте її вперед, щоб подивитися на забавні фотографії кішок, шия сильно напружується. Таким чином збільшується тиск на з’єднання, де м’язи шиї прикріплюються до черепа, і тіло реагує, формуючи нову кістку. Так і з’являється гострий горбок.

Як проводилося дослідження

У дослідженні 2016 року Девід Шахар і його колега вивчили рентгенограми 218 молодих пацієнтів у віці від 18 до 30 років, щоб визначити, скільки з них мали опуклості на черепі. У нормі горбок має розмір близько 5 міліметрів, а збільшений — 10 мм.

Лікарі виявили, що у 41% групи кістковий горбок був збільшеним, а 10% мали особливо великий наріст — не менше 20 мм В цілому, збільшені горби частіше зустрічалися у чоловіків, ніж у жінок. Найбільший належав чоловікові і випирав на 35,7 мм.

Інше дослідження, в якому взяли участь 1200 чоловік у віці від 18 до 86 років, показало, що збільшення горбка більш поширене серед молодих людей у віці від 18 до 30 років.

На щастя, ці горби рідко викликають проблеми зі здоров’ям. Однак, якщо ви відчуваєте дискомфорт, спробуйте поліпшити свою поставу, радять учені.

За матеріалами Live Science

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