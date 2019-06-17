“Старые партии, такие как БПП, “Батькивщина” должны отойти в прошлое”, – Гройсман

Владимир Гройсман назвал “Блок Петра Порошенко” старой партией, которая должна отойти в прошлое, как можно скорее.

“Старые партии, такие как БПП, “Батькивщина” должны отойти в прошлое. У них была возможность принимать важные для страны решения, но они этого не сделали”, – заявил Гройсман. Об этом сообщает Зеркало недели.

По мнению премьера, в Верховную Раду девятого созыва должны зайти “новые силы”, к которым он относит и свою новосозданную партию “Европейская стратегия”.

“Было бы хорошо, чтобы в парламент вошли новые партии. Есть “Слуга народа”, “Голос”, есть партия “Украинская стратегия Гройсмана”, которая объединяет профессионалов”, – добавил руководитель Кабмина.

При этом Гройсман выразил уверенность, что парламенту нужны не только “новые лица”, но и опытные политики в составе новых политсил.

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“Считаю, что критерий “только новые лица в парламенте” – не должен быть определяющим. У нас, с одной стороны, молодая, с другой – профессиональная команда. У нас есть история, и мы можем отвечать как за все свои успехи, так и за недоработки”, – подытожил премьер.

Стоит отметить, что в это время Петр Порошенко проехался в Интерсити со своим личным фотографом. Тем самым он пытается, как можно сильнее пропиариться.

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