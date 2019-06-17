Депутат Ради: Порошенко припустився страшну помилку

Депутат Верховної Ради Євген Балицький прокоментував відносини Росії і України, які склалися за останні п’ять років. Депутат зазначив, що за цей час Незалежна позбулася підтримки Заходу і повністю втратила свій авторитет на міжнародній арені. За словами нардепа, до такого стану довів країну екс-президент Петро Порошенко.

Балицький підкреслив: колишній лідер України у відносинах з американськими і європейськими владою дотримувався політики «ниття і жебрацтва». На думку Балицького, така поведінка набридло Захід гірше гіркої редьки.

На відміну від України, Росія, у свою чергу продовжила розвиватися в усіх сферах. Хоча умови постійного тиску і санкцій, здавалося б, повинні були цьому перешкоджати. Депутат заявив, що Україна ніби чекає, що «хтось інший прийде і вирішить її проблеми».

Балицький впевнений, що Порошенко припустився страшну помилку – він заздалегідь вибрав невірний політичний курс. Повірити в те, що США або ЄС зможуть налагодити життя України, було просто нерозумно.

Дійсно, зараз Незалежна переживає найбільший у своїй історії криза. Напередодні голова політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук розповів про те, що тарифи на оплату ЖКГ зросли в десятки разів. Вартість газу зросла на 1090%, а комунальних платежів – на 740%. При цьому 30% населення просто не в змозі оплатити такі непомірно високі рахунки.