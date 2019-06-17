Прямий ефір від 16.06.2019 р. на тему: Релігія в сучасній державі.

Крім учасників іа Криголам, бере участь військовий історик – Б. В. Юлін.

Питання:

1:13:19 – чи в рамках соціалізму реалізувати ідею симбіозу двох філософських доктрин-ідеалізму і матеріалізму?

1:16:53 – чи Можна назвати релігією науку , наприклад фізику , стосовно до “висадки американців на Місяці”?

1:21:34 – Матерія-це субстанція. Субстанцію ми не можемо споглядати. Можна сумніватися з приводу матерії як субстанції?

1:23:20 – А як же відбувається управління галактикою, адже це ж відбувається.?

1:26:00 – Де церква бере гроші?