Президент України з дружиною прибув до Франції. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа з одноденним офіційним візитом.

Відповідно до програми, після прибуття глава української держави відвідає найбільший у світі кампус стартапів “Станція Ф” (Station F).

Територія кампусу становить 34 тис. квадратних метрів і на якому об’єднані 26 міжнародних програм супроводу та допомоги, з офісними приміщеннями на більш ніж 3 тис. робочих місць, 60 конференц-залами, виробничою лабораторією, кафе і ресторанами. “Станція Ф” була відкрита президентом Франції Еммануелем Макроном 29 червня 2017 року, передає Zrada.today, з посиланням на Цензор.

“Ласкаво просимо в Париж, пане президенте”, – написала в Twitter посол Франції в Україні Ізабель Дюмон і виклала фото Зеленського і його дружини, які прибули в столицю Франції.

Ласкаво просимо до Парижу Пане Президенте @ZelenskyyUa ! @APUkraine pic.twitter.com/B2Yu5R4hNa

— Isabelle Dumont (@isabelledumont) 17 червня 2019 р.

У другій половині понеділка відбудеться офіційна церемонія зустрічі Зеленського і його дружини Олени з французькою стороною.



Близько 15.30 за місцевим часом в Єлисейському палаці запланувала зустріч президента Франції Еммануеля Макрона і Зеленського. О 16.30 запланована спільна прес-конференція президентів.

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