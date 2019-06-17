Медреформа Супрун приравняла хирургов к санитарам. Врачи уезжают заграницу

Медицинская реформа от Супрун привела к многим проблемам. Многие медработников потеряли работу, некоторые специалисты вынуждены вообще бежать из страны в поисках лучшей жизни.

Медицинская реформа в Украине обещала поднять зарплаты врачам. Однако реалии показывают, что не все обещания были выполнены.

Сейчас хорошо зарабатывать могут только педиатры, семейные врачи и терапевты. При условии, что много пациентов подпишут с ними декларации, — пишет Типичный Херсон.

Реформа предусматривает, что врач получит 370 грн за каждого пациента в год. При этом за детей и пожилых людей относится дополнительная доплата. Так пациенты до 5 лет принесут медику 1480 гривен, а старше 64 лет — 740 гривен.

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Благодаря коллективным договорам, уже в 2018 году врачи высшей категории получили возможность зарабатывать около 18 тысяч гривен. В 2019 их потенциальная зарплата должна вырасти до 25 тысяч.

Раньше максимум, который получали медики — это 7 тысяч грн. Половину новых зарплат составляют именно премии за пациентов. Впрочем, даже на первичном уровне работники медучреждений сейчас редко получают больше 10 тысяч гривен.

Но врачи вторичной (специализированной) и третичной (высокоспециализированной) помощи пострадавшим от медреформы. Им, как и раньше даже не снятся доплаты. В то же время чиновники уверяют, что представители этих категорий догонят коллег с первичной только за два года. Пока же многих специалистов, например, хирургов, оценивают почти на уровне санитаров или медсетер.

В Киевском городском профсоюзе работников здравоохранения обращают внимание, что на 2019 год в госбюджете практически не запланировано средств на премии врачам. Все это заставляет врачей бросать свое призвание в поисках достойного заработка. Хорошие специалисты покидают рабочие места и ищут работу за рубежом.

Сейчас наблюдается массовые увольнения медработников. Это касается не только молодежи, но и опытных специалистов.

Источник: Политека

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