«Підрахуй» Януковича Сергій Ківалов балотуватиметься в Раду

Сергій Ківалов піде на вибори від 135-го мажоритарного округа Приморського району Одеси.

Про це повідомляє Zrada.today посиланням на «Еспресо».

Народний депутат, член «Опозиційного блоку» Сергій Ківалов піде на позачергові парламентські вибори. Одним з його «перших та головних кроків», за його ж словами, стане прийняття нового законопроекту «Про російську мову та мову національних меншин».

Окрім цього, Ківалов «з метою захисту УПЦ» разом з Митрополитом Одеським та Ізмаїльським Агафангелом підписали меморандум про створення першого в Україні Центру юридичного захисту УПЦ.

Сергій Ківалов відомий тим, що під час Президентських виборів 2004-го, будучи головою ЦВК, брав участь у фальсифікаціях. За це отримав прізвисько «підрахуй».

Сергій Ківалов, разом з Андрієм Портновим, був ідеологом судової реформи 2010 року. Експерти відзначали, що судова реформа 2010 року здійснювалася в умовах повного домінування Януковича у політичній системі України, в дуже стислі терміни та кулуарно.

18 січня 2018 року був одним з 36 депутатів, що голосували проти Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

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