Карта ООС станом на 17 червня: бойовики активізувалися на донецькому напрямку

Міністерство оборони України опублікувало карту бойових дій на Донбасі станом на північ 17 червня. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на прес-службу армії.

Минулої доби російсько-окупаційні війська вкотре збільшили кількість збройних провокацій проти наших захисників, водночас кількість обстрілів із застосуванням артилерії та мінометів з боку противника знизилася.

Всього за добу окупанти порушили режим перемир’я тридцять разів, двічі застосувавши вогонь мінометів 120-го та 82-го калібрів, із загальною витратою вісімнадцять мін цих заборонених калібрів. Найчастіше противник порушував встановлений режим припинення вогню на Донецькому напрямку, де за вчорашню добу в штабі операції нарахували двадцять три збройні провокації з боку російсько-окупаційних військ.

Упродовж усієї доби, починаючи з ночі противник обстрілював позиції український військ з піхотної зброї. По декілька разів за добу під ворожим вогнем перебували Водяне, Талаківка, Павлопіль,Новотроїцьке, Лебединське, Пищевик, Богданівка та Новогнатівка.