У матчі Макао проти Шрі-Ланки було забито 39 голів. ВІДЕО

Матч Кубка Макао між командами «Ка Ай» і «Ханг Сай» завершився з рахунком 21:18.

Таким чином футболісти висловили протест проти скасування виїзного відбірного матчу ЧС-2022 збірної Макао проти Шрі-Ланки з міркувань безпеки опублікував Scmp, передає Zrada.today.

Як повідомляється, гравці обох команд буквально ходили по полю і без зусиль забивали голи. Гравці аплодували, коли в їх ворота влітав м’яч.

The protest goes on, in the 1st round of the #Macau FA Cup #KaI beat #HangSai 21-18 because the players refused to play a competitive match in protest for the WQ withdrawal decision. In the other match #MonteCarlo won against #Policia 2-0. https://t.co/HoZjzx4YLk pic.twitter.com/RdMsOHLT3I

— Afonso_Macaufootball (@AfonsoPt_AFC) 16 червня 2019 р.

За даним фактом місцева федерація футболу почала розслідування.

