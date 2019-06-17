Вчені назвали 7 доведених причин їсти більше чорниці

Дослідницька група вчених GreenMedInfo представила увазі 7 доведених причин на користь вживання чорниці. Цей список включає в себе запобігання хвороб серця і раннього старіння мозку.

Перший аргумент стосується висновків вчених з Університету Східної Англії, які проаналізували звички до вживання ягід у 93 600 жінок у віці від 25 до 42 років.

Як показали результати, представниці прекрасної статі, які з’їдали три або більше порцій чорниці і суниці в тиждень, знижували ризик серцевого нападу на третину. У інших добровольців жіночої статі такої тенденції не спостерігалося.

З’ясувалося і те, що дана ягода знижує кров’яний тиск, що довів експеримент, в якому кожен день половині учасниць давали 22 грами сублімованого порошку чорниці, на відміну від групи з прийомом плацебо.

Всього через 8 тижнів у першій групі випробовуваних в середньому знизився систолічний (5,1%) і діастолічний (6,3%) артеріальний тиск. Крім того, мало місце зниження жорсткості артерій в середньому на 6,5%.

Дослідження з Університету штату Флорида довело, що щоденне поїдання полуниці служить ключем до боротьби з серцево-судинними захворюваннями у жінок.

Інші експерименти виявили, що велика кількість антиоксидантів в продукті здатна запобігти раку. Особливо це стосується знаходження в ній антоціанів, що запобігають пошкодженню клітин вільними радикалами.

Фактом є і те, що люди, що з’їдають дві або більше порції чорниці в тиждень, до 37,9% менше схильні до погіршення функції легень. В іншому дослідженні Університету штату Оклахома 48 чоловік вживали чорничний напій або плацебо один раз в день, що в кінцевому рахунку показало поліпшення чутливості до інсуліну.

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Вчені з Гарварду прийшли до висновку, – продукт уповільнює когнітивне зниження до 2,5 років у літніх людей, що діє сприятливим чином і на молодих. Таким чином, має місце омолодження мозку.