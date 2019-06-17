Мережа «АТБ» виграла суд, оскарживши штраф фіскалів на 108 мільйонів гривень

Суд частково задовольнив позов ТОВ «АТБ-маркет» до Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби та скасував податкове повідомлення-рішення про штрафні санкції за порушення граничних термінів реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних у розмірі 107,7 млн грн. Відповідне рішення прийняв Дніпропетровський окружний адмінсуд, повідомляє Finbalance.

Повідомляється, що під час перевірки фисмкалы встановили факти

несвоєчасної реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування на загальну

суму ПДВ 1,077 млрд грн».

Однак суд вирішив, що

«застосування відповідачем штрафу за порушення строків реєстрації податкових

накладних, які не надаються покупцю (отримувачу), в цій спірній

ситуації суперечить законодавству і є протиправним».

«Враховуючи, що відповідачем не заперечується факт повного

відображення податкових зобов’язань за податковими накладними, не зареєстрованими з

порушенням строку, в податкових деклараціях з ПДВ ТОВ «АТБ-маркет», жоден з

контрагентів позивача не зазнав і не міг понести збитки із-за невключення сум ПДВ

у податковий кредит, а отже позивачем завдано шкоди ні бюджету, ні

контрагентам, штраф за порушення термінів реєстрації податкових накладних в ЄРПН

має суто технічний характер, у розглянутій ситуації накладення

відповідачем штрафу в розмірі 107 725 461,68 грн. з урахуванням рішень Європейського

суду з прав людини не є пропорційним державним втручанням

право позивача на мирне володіння майном», – сказано в рішенні

Дніпропетровського окружного адмінсуду.

Нещодавно SKELET-info повідомляв, що ТОВ «Атомні енергетичні системи України» (АЭСУ, Миколаївка Миколаївської обл.), 83,4% акцій якого належить співвласнику торгової мережі «АТБ» Геннадію Буткевичу, буде розробляти Сафонівське родовище уранових руд у Казанківському районі Миколаївської області.

Також повідомлялося, що «АТБ-Маркет» має понад п’ять мільйонів гривень

ТОВ «Камянка Глобал Вайн». А до цього в Миколаєві робітники, перестраивающие перший поверх

супермаркету «АТБ», перерили двір в житловому будинку. Крім того, вже пару місяців

вони не роблять обхідні шляхи і захисні огорожі. А до цього в Запоріжжі «АТБ» забрав у церкві частину землі.

ДОСЬЄ: Господар АТБ Геннадій Буткевич: Зліт і падіння одного

олігарха

Євген Єрмаков: брудні секрети «тіхоні» з «АТБ»