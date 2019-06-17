Літак Wizz Air вилетів з Німеччини до Києва, без 17-ти пасажирів

Українці не змогли потрапити на борт через проблеми, які виникли в ході реєстрації на рейс

У Франкфурті 17 пасажирів пропустили рейс до Києва через довгу реєстрацію в аеропорту.

Про це повідомляє один з пасажирів в Facebook.

За його словами, інцидент стався з рейсом W6 6120 до Києва авіакомпанії Wizz Air. Реєстрація на рейс почалася за півтори години до вильоту, замість належних двох годин. Також check-in пасажирів двох рейсів проводили всього лише троє співробітників авіакомпанії.

У підсумку, літак вилетів без 17 пасажирів на борту, які не змогли вчасно пройти реєстрацію на рейс і паспортний контроль.

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