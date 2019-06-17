Супрун розповіла про догляд за домашніми тваринами у спеку

Флешмоб #водутваринам запустили у мережі активісти UAnimals. Ця акція спрямована на допомогу тваринам, які у спеку страждають від зневоднення. В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла у соцмережі фейсбук про цей флешмоб і про те, як потрібно дбати про тварин у спеку. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис Супрун.

В.о. міністра охорони здоров’я розповідає, що у спеку зростають ризики зневоднення та отримання теплових травм не лише у людей, а й тварин.

«Активісти запустили флешмоб #водутваринам із закликом до закладів харчування, магазинів, заправок, офісів та кожного особисто — подбати про воду для безпритульних тварин», – пише урядовець.

Супрун звертається до читачів з закликом поставити посудину з водою в тіні та регулярно наповнювати чистою водою. Вона також просить не забувати і про пташок — залишати для них невеличкий резервуар з водою на підвіконні чи балконі.

«Початкові симптоми зневоднення у тварин найчастіше проявляються як млявість, втрата апетиту, сухість у роті, втрата еластичності шкіри, “затоплені” очі та зменшена рухливість. http://bit.ly/2XRjQ39. Будьте уважні до тварин та обов’язково дайте їм води, якщо помітили такі симптоми», – пише далі на своїй сторінці у соцмережі Уляна Супрун.

Вона також закликає подбати і про своїх домашніх улюбленців. Не випускати їх на вулицю у піковий період спеки, краще залишати їх вдома в прохолодному приміщенні.

«Високі температури можуть викликати не лише зневоднення, а й тепловий стрес та фізичні травми, у тому числі пошкодження мозку. http://bit.ly/2WOXnaJ», – пише в.о. міністра.

Разом з Уляною Супрун ми також звертаємо увагу на те, що не можна залишати тварин у припаркованому автомобілі і навіть протягом короткого періоду часу, коли вікна злегка відкриті.

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Нагадаємо, що Уляна Супрун нещодавно розповідала про те, як правильно засмагати, щоб не нашкодити своєму здоров’ю.

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