В ПАСЕ осудили смертную казнь в Беларуси

Титус Корлатян (Румыния, SOC), генеральный докладчик ПАСЕ по отмене смертной казни, решительно осудил казнь Александра Жильникова в Беларуси. Об этом сообщает Zrada.today со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ.

По словам генерального докладчика ПАСЕ по вопросу отмены смертной казни Титуса Корлэцяна, применение данного наказания в Беларуси лишь осложняет отношения между страной и Европейским союзом.

«Я глубоко сожалею об этой казни, которая имела место, несмотря на призывы многих, включая моего предшественника на посту. В настоящее время неясно, был ли казнен Вячеслав Сухарка, приговоренный одновременно с Жильниковым. Если нет, я настоятельно призываю власти отменить его казнь», – сказал он.

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«Независимо от тяжести преступления и общественной заинтересованности в применении пропорциональной санкции, европейские демократические стандарты запрещают применение смертной казни при любых обстоятельствах».

Таким образом, считает политик, Беларусь еще раз доказала, что она не полностью соответствует основным европейским стандартам, и ее применение смертной казни продолжает препятствовать развитию более глубоких отношений с Советом Европы.

“Я повторяю свой призыв к белорусским властям ввести мораторий на смертную казнь в срочном порядке и в качестве первого шага на пути к ее полной отмене. Это единственный путь вперед», – заявил политик.

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