Королівський синій і нестандартний «горох»: Летиція продемонструвала два стильних виходи (фото)

Іспанська ікона стилю за кілька днів здійснила одразу пару офіційних виходів, кожен з яких супроводжувався її модними і водночас стриманими образами. Королева Летиція засвітила два кардинально різних, однак не менш стильних “луки”.

Її Величності королеві Летиції вдалося відмінно продемонструвати своє почуття стилю, відвідавши офіційні заходи. Також вона на своєм прикладі показала, що не лише пастельними відтінками варто доповнювати світлі образи.

До прикладу, небесно-блакитну спідницю від Hugo Boss вона доповнила темно-синьою блузою від Felipe Varela. Що цікаво, Летиція підкотила рукави, додавши образу легкості, адовершила “лук” блискучим синім клатчем та туфлями-човниками від одного й того самого іспанського бренду – Magrit, а також сережками від Bvlgari.



Королева Летиція / Getty Images



Королева Летиція / Instagram / @spanish.royals

Одразу після цього королева Іспанії вийшла в світ у білій сукні, оздобою якого став чорний квадратик, який здалеку походив на масивний горох. Варто відзначити, що і для цього виходу Летиція зробила ставку на вітчизняний бренд, одягнувши плаття від іспанської марки мас-маркету Massimo Dutti. Струнку талію Її Величність підкреслила чорним поясом, а образ доповнила прикрасами від Gold & Roses та взуттям від Carolina Herrera.



Королева Летиція / Getty Images



Королева Летиція / Instagram / @spanish.royals