КСУ затягивает решение по указу о роспуске Рады, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Париж в понедельник, 17 июня, заявил, что считает законным свое решение о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов. Об этом сообщает Zrada.today со ссылкой на Интерфакс-Украина. Он не намерен влиять на Конституционный суд при рассмотрении его указа.

“Мне кажется, что решение Конституционного суда будет однозначным. Я считаю, что мы все делали по закону. Я распустил Раду и по закону, и по запросу общества, и думаю, что такое решение и будет. Я даже и не думаю, что будет другое решение”, – сказал он в понедельник в Париже, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Отвечая на вопрос о том, как он будет реагировать, если теоретически КС признает указ о роспуске Рады неконституционным, Зеленский сказал: “Давайте дождемся решения. Они и так затягивают, мне кажется. Но главное, что я не хочу влиять на суд”.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время визита к Франции встретился с украинскими стартаперами, которые участвуют в “форума” стартапов Station F

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