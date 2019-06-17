Гелетей заявив, що Адміністрація Президента – найбільш захищена будівля

Ексглава Держслужби охорони України Валерій Гелетей заявив, що будівля АП – найбільш захищена в Україні будівля. А для будівництва нової АП, щоб вона відповідала нормам безпеки, потрібно не меншу двох-трьох років. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на Цензор.НЕТ.

Видання розповідає, що Гелетей наголошує на тому, що президентській адміністрації недоцільно покидати будинок на вулиці Банковій у Києві.

Він заявив: “Я глибоко переконаний, що в умовах, в яких ми сьогодні живемо, в умовах російської агресії, це робити (переїзд до нової будівлі) неправильно».

Також Валерій Гелетей висловив власну оцінку щодо можливості підготувати іншу будівлю для використання її у якості АП: «Я думаю, щоб побудувати будинок за всіма нормами, зокрема й щодо заходів безпеки, потрібно щонайменше 2-3 роки. А будівлі, яка готова зараз, щоб переїжджати (ми об’їжджали Київ), я, на превеликий жаль, не знайшов».

Ексголова Держохорони також повідомив про те, що АП – не лише те, що люди бачать зовні, це і підземні комунікації, і зв’язок з Кабінетом міністрів, Верховною Радою.

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Нагадаємо, що Зеленський і його команда неодноразово заявляли, що хочуть перед перенести Адміністрацію Президента з Банкової в інше місце.

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