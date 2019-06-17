Медики назвали фрукт, який допоможе схуднути

Якщо ви хочете швидко схуднути без шкоди для здоров’я, варто запастись грейпфрутами.

Про це пише Країна здоров’я.

У США провели дослідження, в якому брали участь близько ста осіб. Перед початком експерименту кожен пройшов медичне обстеження, здав необхідні аналізи, а також зважився.

Всіх добровольців розділили на три групи:

1) учасники вживали 0,5 грейпфрута 3 рази на день перед їжею;

2) необхідно було пити по склянці грейпфрутового соку 2-3 рази на день;

3) грейпфрутів в раціоні харчування піддослідних не було.

Вчені провели заключне обстеження і зважування всіх учасників дослідження через 12 тижнів після його початку. Як виявилося, у добровольців з 1 і 2 групи значно зменшилась маса тіла. В середньому, вони худнули на 1-1,5 кг на тиждень і після закінчення проекту стали важити на 12-18 кг менше. Це при тому, що їхній раціон харчування зазнав зміни тільки в тому плані, що вони їли грейпфрути або пили грейпфрутовий сік, а в іншому – харчувалися, як і раніше.

Правда, практично всі відзначили, що їхній апетит значно зменшився і дослідники знайшли пояснення цьому – грейпфрут знижує рівень глюкози в крові, відповідно, підвищується чутливість до інсуліну, а від цього не з’являється сильного відчуття голоду.

Дослідники навіть назвали грейпфрут і сік з нього “потужним протидіабетичним засобом”, який повинен бути в щоденному меню людей, які мають зайву вагу і схильність до діабету.

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