Вчені виявили найдавніші штучні острови

Кранноги — штучні острови або дерев’яні платформи, що зустрічаються в Шотландії і Ірландії (на знімку вгорі — реконструкція). Час їх створення більшість вчених відносили до Залізного віку. Їх діаметр становить від 10 до 30 метрів, а точне призначення невідомо. Передбачається, що острови використовували для бенкетів і ритуальних обрядів. З берега на острови можна було потрапити за насипною доріжці.

Кілька років тому дайвер-аматор знайшов біля одного з таких островів, розташованого в озерах Зовнішніх Гебридських островів, осколки кераміки. Знахідку вивчили археологи з Університету Рідінга і Університету Саутгемптона. Вони піддали кераміку і шматки дерева, знайдені на острові, радіовуглецевому аналізу і встановили, що і те і інше має вік від 3640 до 3360 до н. е.., тобто острова насипані в епоху неоліту.

Вчені підкреслюють, що знахідка давнє знаменитого Стоунхенджа, який був споруджений близько 2,5 тис. років до н. е.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Єгипті знайшли стародавній некрополь.

За матеріалами УНІАН

Читайте також:

Найдавніша мумія Нового Світу виявилася індіанцем

Найдавніший затонулий корабель виявили в Чорному морі

У Марокко знайшли найдавніший кістяний ніж