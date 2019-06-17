Прем’єр Молдови Майя Санду запускає телефон довіри

Новопризначений прем’єр-міністр Молдови Майя Санду назвала головним завданням побороти корупцію й очистити всі державні установи.

Прем’єр-міністр Молдови Майя Санду заявила про те, що “у нового уряду буде нуль терпимості до корупції”.

“Для нас головне завдання зараз — подолати корупцію, припинити всі схеми й механізми, які були створені колишньою владою. Ми повинні очистити всі державні установи, поставити їх на службу громадян”, – заявила Санду на прес-конференції в понеділок.

Майя повідомила, що в найближчі години буде оголошений телефон довіри, по якому люди зможуть повідомити про зловживання колишньої влади, наприклад, про те, що їх шантажували, погрожували, змушували вступати в Демпартію або брати участь в організованих нею заходах.

“На цей телефон відповідатимуть люди, яким я довіряю. Вони перевірятимуть всі сигнали, щоб ми викрили всіх, хто віддавав незаконні накази й виконував вказівки (олігарха Володимира) Плахотнюка”, – підкреслила прем’єр.

За її словами, при прем’єр-міністрі буде створена спеціальна Рада, який буде займатися проблемами боротьбу з корупцією і впровадженням реформи юстиції.

“Нам дуже багато що ще належить зробити. Система державної влади сильно прогнила. Нам слід очистити її”, – сказала Санду.

Відповідаючи на питання журналістів, вона підтвердила, що “винні будуть покарані, деякі державні службовці будуть звільнені”.

“Ми не дотримуємося принципів політичної приналежності. Але система державної влади повинна бути деполітизована. Ті, хто брав участь в незаконних діяннях, повинні будуть піти з державної служби й відповісти за законом. У мене вже були зустрічі з деякими співробітниками уряду, про які я знаю, що брали участь в корупційних схемах колишнього режиму. Я їм ясно сказала, що вони повинні будуть піти. це не політична розправа, це відповідальність за незаконні дії даних чиновників “, – заявила Майя Санду.

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