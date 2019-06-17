Тіна Кароль зворушила емоційним відео у річницю весілля

Українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно презентувала англомовну пісню Cosmic Love, поділилася на своїй сторінці в Instagram зворушливою публікацією. У суботу, 15 червня, у житті артистки була важлива дата. Саме у цей день, 11 років тому, співачка вийшла заміж за свого обранця Євгена Огіра. На жаль, пара прожила в щасливому шлюбі тільки п’ять років, після чого чоловіка забрала хвороба.

У річницю шлюбу артистка поділилася зі своїми підписниками фрагментом відео зі свого виступу, яке судячи з усього, відбулося через короткий час після смерті коханого чоловіка. Тіна бажає усім любові та ніжності, а також йти до мети – бути кожен новий день трохи краще за себе вчорашнього.

“Дякую Вам за Ваші пости і увагу. Ви безкрає море моїх друзів, моїх улюблених очей. Дякую, що можу відверто звучати і не соромитися бути вразливою. Низький уклін Вам. Спасибі моєму вчителю, наставнику, моєї всесвіту, моєму АНГЕЛУ…” – написала Кароль.

Шанувальники зірки подякували Тіну за відвертість і щирість та засипали її теплими словами любові і підтримки.

“Тиночка, это спасибо тебе огромное! Ты наша вселенная и космос, мы тебя очень любим!”, “Проникновенно, до мурашек, до дрожжи по коже”, ” Мы рядом! Любим!”, “Ты очень сильная!”, “В самое сердце”, – написали фолловеры.

Як відомо, на згадку про коханого у Тіни Кароль залишився син Веніамін, який зараз живе та навчається за кордоном.