Як визначити, що ліки ефективні та безпечні: поради експерта

На українському фармацевтичному ринку тисячі препаратів без доказової ефективності. Пояснюємо як не помилитись і купити хороші ліки.

Фармаколог Галина Бочкарьова розповіла, на що потрібно звернути увагу.

Як обрати якісний та ефективний препарат?

1. Препарат має доказову базу, гідні дослідження з великою вибіркою пацієнтів, є чітке поліпшення стану і якості життя пацієнта при застосуванні.

2. Дослідження у відкритому доступі, для всього світу, є метааналізи від пріоритетних всесвітніх організацій (Cochrаne). Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує цей препарат для лікування відповідного захворювання.

3. FDA – організація, яка веде контроль за препаратами, харчовими продуктами, косметикою, тютюновими виробами. Якщо у препарату є схвалення FDA – це дуже хороший знак, ліки ефективні та безпечні.

4. На препарат є посилання в міжнародних клінічних рекомендаціях.

5. Інструкція всі розділи детально описані, побічні реакції та взаємодії з іншими препаратами (це дуже важливо, найчастіше доводиться приймати декілька препаратів одразу) і точний механізм дії, на які системи впливає, як виводиться. До речі, ви можете зустріти в інструкції дані досліджень.