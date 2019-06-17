Рейтинг Путіна знизився на 0,7 %

За тиждень рейтинг Путіна у РФ знизився на 0,7%. Про це свідчить оприлюднений новий рейтинг довіри до російських політиків. Про це розповідає Zrada.today з посилання на Радіо Свободу.

Я свідчать дані щотижневого рейтингу соціологічної організації «Всеросійський центр вивчення громадської думки» (ВЦІОМ), яку вважають наближеною до Кремля, за тиждень з 3 по 9 червня про довіру Путіну заявили 71,7% респондентів. На тиждень раніше опитування показували рейтинг довіри 72,4%.

Незважаючи на нову методику проведення опитувань ВЦІОМ, з кінця травня незначно знизився і рейтинг схвалення діяльності Путіна – з 65,8% до 64,2%.

Радіо Свобода розповідає, що після того, як було зафіксовано рекордно низький рівень довіри до Путіна – 31,7%, ВЦІОМ розробив нову методику проведення опитувань.

Новий метод опитувань розробили через те, що у Кремлі вимагали від соціологів пояснень, чому такий низький рівень довіри, на що керівник ВЦІОМ Валерій Федоров заявив, про неправильну методику опитувань, хоча за нею їх здійснювали багато років.

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Нагадаємо, що нещодавно стало відомо про те, що сім’я президента Росії Володимира Путіна володіє найдорожчою нерухомістю у французькому курорті Біарріц.

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