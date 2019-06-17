Названо топ-10 найнебезпечніших пляжів світу

За ідилічною картинкою популярних пляжів може таїтися смертельна небезпека. Портал The Travel підготував рейтинг найжахливіших місць відпочинку.

1.Гансбай, ПАР

Одна з акулячих столиць світу. Морських хижаків тут настільки багато, що це місце відоме у всьому світі як “алея акул”.

2.Дарвін, Австралія

Мангрові зарості навколо гавані – рай для крокодилів. Крім того, у воді може бути занадто багато медуз, а запливати на глибину не радять через хвилі і акул.

3.Калангут, Гоа, Індія

Туристам доводиться ділити узбережжя з коровами, стада яких пасуться біля входу на пляж і роблять те, що їм потрібно. Прогулянка босоніж може мати дуже неприємні наслідки.

4. Рипалс-Бей, Гонконг

Престижний район Гонконгу, поблизу якого знаходяться численні будівельні майданчики. Їх стоки призводять до появи токсичних водоростей і бактерій.

5.Острів Пелі, Канада

Синьо-зелені водорості, які ростуть поблизу узбережжя, заражають воду токсичними бактеріями, які можуть викликати проблеми зі шкірою і шлунком.

6.Нью-Смірна-Біч, Флорида

Є популярним місцем у плавців і серферів, проте море тут кишить акулами. Урагани Флориди забезпечують ідеальне середовище для них.

7.Острів Реюньон, Індійський океан

Цей райський острів також має репутацію акулячої столиці. Деякі з нападів на людей закінчилися трагічно, що відвадило серферів від спроб зловити хвилю.

8.Острів Рамрі, Бірма

На острові Рамрі знаходиться безліч мангрових заростей, а вони – ідеальне місце існування для крокодилів. Під час Другої світової війни більше 500 японських солдатів були розтерзані кровожерливими тваринами.

9. Кеймада-Гранді, Бразилія

Острів відомий як Зміїний острів, на якому проживає безліч гадюк. Мандрівники і місцеві жителі нерідко страждають від укусів цих отруйних плазунів.

10.Квінсленд, Австралія

Пляжі Квінсленда кишать зміями і отруйними морськими ящірками. Крім того, сюди регулярно припливають медузи, які роблять пляжі схожими на пухирчастий килим.

: OBOZREVATEL

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