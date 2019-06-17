Ааеропорт Білорусії перейменував українські міста

В аеропорту Мінська, Білорусь, приєдналися до акції #KyivNotKiev і перейменували назву декількох українських міст.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Тепер на табло вильотів і прильотів назву столиці України на латиниці замінено на Kyiv, а написання міста Львів — на Lviv.



13 червня рада США з географічних назв вирішила змінити правило написання Києва в міжнародній базі. З 17 червня написання української столиці замінено з «Kiev» на «Kyiv». У дипмісії відзначили важливість даного рішення для зміни написання офіційної назви Києва в усьому світі.

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