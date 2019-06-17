Три європейські країни домовилися створити винищувач

Три європейські країни домовилися про спільне створення новітнього винищувача. Перше випробування нового бойового літака відбудеться у 2026 році. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на DW.COM.

Видання повідомляє, що Німеччина, Франція та Іспанія домовилися створити спільний європейський винищувач нового покоління. Відповідну рамкову угоду підписали в понеділок, 17 червня, на полях авіасалону в Ле Бурже в присутності французького президента Еммануеля Макрона, повідомляє агенція AFP. Підпис під документом поставили міністерки оборони трьох країн Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), Флоранс Парлі та Маргарита Роблес. Таким чином, Іспанія приєдналася до проєкту, який в 2017 році ініціювали ФРН та Франція.

Перша модель майбутнього винищувача була представлена на авіасалоні. У проєкті новому головну роль відіграватимуть компанії Airbus та Dassault Aviation. Система бойових літаків під назвою Future Combat Air System (FCAS) має до 2040 року замінити старі літаки Tornado і Eurofighter Бундесверу, а також винищувачі Rafale французьких ВПС.

Як повідомляється перший випробувальний політ заплановано здійснити у 2026 році. Окрім винищувачів, також мають бути розроблені дрони. Плани щодо створення нового винищувача обговорювалися вже кілька років.

Французький та німецький уряди планують інвестувати в проєкт нового бойового літака до 2025 року чотири мільярди євро, Франція внесе 2,5 мільярда євро, повідомляє агенція Reuters.

Представники Лівої партії Німеччині критикують проєкт створення винищувача. Ліві вважають, що цей проект занадто дорогий. Проти нього виступає також і екологічна організація Greenpeace.

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