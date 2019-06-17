17 червня: все що треба знати за сьогодні

(17.06.2019) Гройсман розкритикував БПП, день народження у Дмитра Комарова, в Індії від сильної спеки загинуло близько 70 осіб, на мост Кличка заїхав автомобіль. Що цікавого трапилося за сьогодні. Zrada.today підготувала для своїх читачів самі цікаві новини та події в історії, які відбулися в цей день.

У партії Володимира Зеленського відкрили незвичайне голосування, яке демонструє, хто з більш сотні претендентів у депутати найдостойніший. Лайками і дизлайками представники політсили запропонували народу голосувати за тих чи інших кандидатів в депутати. На сайті партії активно йде голосування, де можна поставити “плюс” або “мінус” одному з членів списку. Станом на 17 червня, найбільше підтримку від народу отримали Глава полтсіли Дмитро Разумков (2503 голоси), ідеолог партії Руслан Стефанчук (2201 голос), спортсмен Жан Беленюк (тисяча п’ятсот тридцять сім голосів).

Цитата дня:

“Старі партії, такі як БПП, “Батьківщина” Повинні відійти в минуле. У них була можливість сприймати важливі для країни рішення, але вони цього не зробили “, – Гройсман розкритикував свою колишню партію.



В Індії від сильної спеки загинуло близько 70 осіб. Щонайменше 70 людей загинули через спеку в східному індійському штаті Біхар. “Максимальна температура в деяких районах штату перевищила нормальну позначку більш ніж на п’ять градусів Цельсія … Метеорологічна служба заявила, що спека триватиме в наступні два дні”

Цифра дня 39

39! Матч Кубка Макао між командами «Ка Ай» і «Ханг Сай» завершився з рахунком 21:18. Таким чином футболісти висловили протест проти скасування виїзного відбірного матчу ЧС-2022 збірної Макао проти Шрі-Ланки з міркувань безпеки

У Франкфурті 17 пасажирів пропустили рейс до Києва через довгу реєстрацію в аеропорту. Українці не змогли потрапити на борт через проблеми, які виникли в ході реєстрації на рейс. Інцидент стався з рейсом W6 6120 до Києва, авіакомпанії Wizz Air. Реєстрація на рейс почалася за півтори години до вильоту, замість належних двох. Також check-in пасажирів двох рейсів проводили всього лише троє співробітників авіакомпанії.

Факт дня

Адміністрація Президента – найбільш захищена в Україні будівля.

В неділю між ізраїльською і єгипетською стороною було підписано угоду про реструктуризацію компенсації, яку належить отримати Ізраїль за систематичний зрив поставок газу з Єгипту з 2011 року. Згідно угоди, Ізраїль списав Єгипту 1,3 млрд дол боргу. Відповідно до укладеного вчора угодою, єгиптяни зобов’язуються виплатити Ізраїлю не 1,8 млрд доларів, а 500 млн доларів штрафу. Причому ця сума буде розбита на 8,5 років

Дні народження видатних людей

17 червня в 1983 році народився Дмитро Комаров, український журналіст, фотограф, автор і ведучий програми на каналі 1+1

У понеділок, 17 червня, в мережі з’явилося фото, на якому видно, що на новому пішохідно-велосипедниому мосту, який в народі називають “міст Кличко”, заїхав автомобіль. Хуліганом виявився сріблястий Mercedes Benz GL, який зник у невідомому напрямку. В даний момент поліцейські вже почали пошук автомобіля. В даний момент відомо тільки, що державний знак АА 1 068 ВР зареєстрований в Голосіївському районі столиці 10 січня 2018 року. За наявною у поліцейських інформації, Mercedes GL 500 2007 року випуску виїхав в бік набережної, однак після цього зник в невідомому напрямку.

Цей день в історії

17 червня 1621 року на нараді у Сухій Діброві під Білою Церквою Петро Сагайдачний запропонував гетьману Якову Бородавці об’єднати їхні козацькі війська й виступити на допомогу польсько-литовському війську проти османського під Хотин

17 червня 1885 року у нью-йоркську гавань прибула Статуя Свободи — дарунок французького народу Сполученим Штатам Америки

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Франції зустрівся з українськими стартаперами, які беруть участь у “форумі” стартапів Station F. Station F – це найбільший стартап-комплекс в Європі, який об’єднує майже 1000 проектів з 50 країн.

Дмитро Комаров зіграв весілля з «міс Україна 2016» Олександрою Кучеренко. Церемонія одруження пройшла за кордоном. На ній були присутні найближчі пари. Подробиці урочистості телеведучий пообіцяв розповісти в програмі «Світське життя» з Катериною Осадчою.

Яке свято відзначають 17 червня?

Сьогодні, 17 червня православна церква відзначає День Святого Духа

Вперше з травня 2018 року курс біткоїна піднявся вище позначки в $ 9000. Згідно з даними CoinDesk, вартість криптовалюта 16 червня досягала $ 9385. У понеділок біткойн торгується на рівні $ 9141,17. Біткойн подорожчав більш ніж на 22% за останні 30 днів і на 142% з початку 2019 року Долар, Євро, нафта, біткоїн станом на 17 червня

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