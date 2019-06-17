Померла дизайнер синіх джинсів

Американська актриса, художниця, письменниця, світська дама й одна з перших дизайнерів синіх джинсів.

Вона член знаменитої родини Вандербілта, а також матір’ю ведучого «CNN» Андерсона Купера. Глорія Вандербілт померла у віці 95 років. Про це повідомляє Independent.

Джинси імені Глорії Вандербілт отримали визнання у всьому світі й стали джинсовою класикою поряд з брендами Armani та Calvin Klein.



Смерть Вандербілт підтвердив її син, телеведучий Андерсон Купер. Він також повідомив, що кілька тижнів тому дизайнерові діагностували прогресуючий рак шлунку. «Вона була готова. Вона була готова піти. [Вона померла] так, як хотіла », – прокоментував Купер.

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