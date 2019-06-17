Асад атакує армію Ердогана, наражаючись на жорстку відповідь

Днями загони Сирійської арабської армії атакували позиції турецьких військових. Була зафіксована атака на турецький блокпост в сирійській провінції Ідліб, яку Дамаск давно не контролює. У цій мухафазі влада вже давно захопили різні антиурядові угруповання, серед яких чимало відверто терористичних.

Турецьке міністерство оборони повідомило, що з регіону Талл-Базан був проведений мінометний обстріл спостережного пункту. Загиблих начебто немає, однак завдано матеріальний збиток. В цьому ж заяви Міноборони йшлося про якихось діях, вироблених «спільно з Росією».

Примітно, що це вже другий випадок атаки на позиції турків за кілька останніх днів. За два дні до цього випадку обстрілу піддався спостережний пункт № 10, розташований недалеко від обстріляного вчора. У першому випадку були навіть постраждалі — три турецьких військовослужбовців отримали поранення, при цьому також було завдано серйозних матеріальних збитків.

Зрозуміло, все це викликало серйозне невдоволення турецької сторони. Одним з перших з цього приводу висловився президент Реджеп Тайіп Ердоган. По-перше, він попередили, що Анкара не буде мовчки дивитися на те, як атакують її військових, і якщо щось подібне повториться, то будуть вжиті заходи. Далі він переключився на миротворчі мети турецького контингенту, який прагне до того, щоб у Сирії припинилася загибель людей.

Однак випадок повторився, і тепер не зовсім ясно, що зробить Ердоган, щоб його слова не визнали голослівними. Але поки замість нього віддувається міністр закордонних справ країни Мевлют Чавушоглу. Він, вторячи президента, заявив про неприпустимість таких провокацій і пообіцяв відповісти. При цьому він виступив з докорами на адресу Росії та Ірану. За його словами, Москва і Тегеран повинні «стримувати» сирійські сили, проте цього не відбувається. Раніше він не був такий різкий — пару днів тому, обговорюючи перший обстріл, Чавушоглу говорив, що в Ідлібі поки не вдалося домогтися повного перемир’я, але Туреччина і Росія успішно працюють в цьому напрямку. Як видно, сторони працюють, правда багато чого у них не виходить, і, здається, ситуація з кожним днем стає тільки гірше.

Російський політолог і сходознавець Олег Гущин вважає, що вся ця історія з великою часткою ймовірності є провокацією.

— Знаєте, у людей, які живуть в Секторі Газа, є такий жарт. Коли вони лаються, один з них загрожує іншого тим, що запустить з його городу саморобну ракету в бік Ізраїлю. Це викличе у відповідь вогонь і наслідки для кривдника цілком зрозумілі. Думаю, що тут приблизно також. Терористи, перебуваючи поруч з турецьким спостережним пунктом, випустили в бік сирійської позицій одну-дві ракети, а потім швидко зникли. Асадовцы, зрозуміло, прийняли виклик і відповіли мінометним обстрілом. Може показатися дивним, що атакована не зовсім та зона, звідки походила атака, але той, хто знає арабів, може зрозуміти. Найчастіше для них п’ятдесят метрів праворуч, п’ятдесят метрів вліво нічого не значать. Однак певна вина самих турків тут теж є — чому вони дозволяють загонів бойовиків так близько підходити до своїх охоронюваним військових об’єктах? Це небезпечно як раз ось такими інцидентами.

«СП»: — Ви не допускаєте, що сирійська армія цілеспрямовано атакувала турецьких військових?

— Я не думаю, що вони дійшли до такого. Вони, звичайно, відчайдушні хлопці, але щоб безпосередньо конфліктувати з турками — це навряд чи. Тим більше вони хоч трохи, але все ж повинні розуміти, яка заваруха може початися у разі загострення. Нагадаю, що друга світова розпочалася з-за провокації у Глайвице. Копійчана постановка, однак вона послужила приводом до самого масштабного кровопролиття за всю історію. Звичайно, зараз ситуація інша й у сторін інші амбіції.

«СП»: — чи Загрожує ця идлибская провокація яким-небудь загостренням?

— Ні. Не для того цей потрійний союз Росії, Туреччини та Ірану будувався так довго і так складно, щоб через якихось бандитів все зруйнувати. Я думаю, що сторони зможуть домовитися. Звичайно у кожного свої цілі та інтереси, але разом вони зможуть домогтися більше.