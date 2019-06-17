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Дерев’яні жалюзі від компанії Алсер

17.06.2019

Компанія Алсер виготовляє жалюзі різних конфігурацій, використовуючи якісні матеріали.

Відвідавши офіційний сайт магазину alser.ua ви підберете жалюзі під любий тип приміщення. Найбільш бюджетним і зручним варіантом є горизонтальні жалюзі. Вертикальна конструкція добре рятує від пилу і сонячного світла. Горизонтальні і вертикальні жалюзі можуть бути виготовлені з тканини, пластика або алюмінію.

Дерев’яні жалюзі від компанії Алсер

Лакове покриття на дерев’яних жалюзі вбереже виріб від вологи і продовжить термін його служби. Стильно на вікнах будуть виглядати жалюзі з джуту, водоростей, листя пальми, плетеного дерева з вставками з бамбука. Рулонні штори виробляють з різних по щільності і текстурі матеріалів. Зручні у використанні римські штори. Їх можна встановлювати в отворі або стулці вікна, а при підйомі нагору, вони будуть перетворюватися в «гармошку». Вертикальні японські жалюзі використовують як у якості фіранок, так і для поділу простору на зони.

Вибираючи жалюзі, враховуйте характеристики приміщення і ваші побажання в плані освітлення. Якщо ви хочете використовувати жалюзі в денний час, придбайте римські або рольштори (рулонні жалюзі). Цінителям стилю «еко» і мінімалізму підійдуть дерев’яні, алюмінієві або тканинні жалюзі.

здатні перетворити інтер’єр простору і подарувати приміщенню відчуття новизни і затишку. Правильно підібрані жалюзі створять таке освітлення, при якому буде зручно працювати або відпочивати.

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