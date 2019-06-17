Невдалий трюк: Індійського мага, який намагався відтворити трюк Гудіні, ще не знайшли

Тіло індійського мага, який намагався відтворити знаменитий трюк Гудіні, досі не знайшли.

Як повідомляють ЗМІ, в Індії драйвери і поліція намагаються знайти шукають мага, який мав намір відтворити небезпечний трюк американського фокусника та ілюзіоніста Гаррі Гудіні: стрибнути у річку з шістьма замками і ланцюгом, щоб потім звільнитися. Однак щось пішло не так і маг не виринув. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на Громадське телебачення.

Індійський маг Чанчал Лахірі, який стрибнув у річку Хуґлі в штаті Західна Бенгалія з човна, мав намір звільнитися і відплисти у безпечне місце. Для трюку його скували ланцюгом зі шістьма замками. За перебігом шоу спостерігали з двох інших човнів, а також з берега і мосту Хору в Калькутті глядачі.

Маг так і не виринув, тому поліція і команда дайверів обшукали цей район. Однак знайти мага не вдалося. Один співробітник сказав газеті Hindustan Times, що Лахірі не можна оголосити мертвим, поки тіло не буде знайдено.

Джаянта Шоу, фотограф місцевої газети, став свідком спроби Чанчала Лахірі. Він сказав ВВС, що говорив із магом перед початком трюку.

Шоу розповів: «Я запитав його, чому він ризикує своїм життям заради магії. На що він посміхнувся і сказав: «Якщо я все зроблю правильно, це диво. Якщо я зроблю помилку, це стане трагедією».

Маг пояснював, що хоче зробити цей трюк, аби «оживити інтерес до магії».

ЗМІ повідомляють, що Лахірі вже не вперше виконував ризикований підводний трюк. Він був спущений у ту ж річку в скляному ящику більше 20 років тому, але зумів звільнитися.

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