У горах Пакистану групу альпіністів накрила лавина

Пошуки альпіністів, яких накрила у горах Пакистану лавина, почнуться не раніше вівторка. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на Укрінформ.

Видання повідомляє про те, що в понеділок під час експедиції у Пакистані групу з семи альпіністів, серед яких чотири італійці і три пакистанці, накрила лавина.

За словами місцевих рятувальників лавина зійшла 17 червня на світанку на висоті 5300 метрів в долині Ішкоман.

До вівторка погода не покращиться, тому армія Пакистану не зможе поновити пошуково-рятувальні роботи у місцях, де зійшла лавина.

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Нагадаємо, що наприкінці лютого у горах Швейцарії лавина накрила 12 лижників.

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