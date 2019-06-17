Рішення ЄСПЛ щодо госпіталізації політв’язня Бекірова Росія ігнорує

Підстав для госпіталізації кримськотатарського тяжкохворого політв’язня Бекірова старший слідчий кримського управління ФСБ Росії Іван Романець не бачить. Про таку заяву російського слідчого повідомив адвокат Едема Бекіров Олексій Ладін. Розповідає Zrada.today з посиланням Еспресо TV.

Олексій Ладін заявив, що РФ не збирається виконувати рішення Європейського суду з прав людини і відмовляється госпіталізувати кримськотатарського активіста Едема Бекірова, який утримується у Сімферопольському СІЗО.

Про це повідомив його адвокат Олексій Ладін, передає Радіо Свобода.

Адвокат пояснив, що російський слідчий заявив, що він не бачить підстав для спрямування Бекірова в лікарню. Свою відмову він мотивував тим, що рішення ЄСПЛ – це не рішення, а лист і він належним чином не завірений, а через офіційні канали ніякої інформації йому не надходило. Крім того, він послався на те, що Бекірова вже вивозили до лікарні, де він, на думку слідчих, пройшов належне медичне обстеження, за підсумками якого є висновок лікарів про те, що Бекіров може перебувати в СІЗО.

Ладіна також розповів, що він припускав подібний розвиток ситуації, в зв’язку з чим спрямував низку заяв в офіційні органи Росії.

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Нагадаємо, що Європейський суд з прав людини зобов’язав Росію терміново помістити до лікарні кримськотатарського активіста Едема Бекірова, обвинуваченого в окупованому Криму в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки. Таке рішення було прийнято ЄСПЛ 11 червня.

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