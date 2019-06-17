У влади має бути обов’язково сильна опозиція – Кравчук

Перший президент України (1991-1994 рр.) Леонід Кравчук вважає, що за однопартійної системи та зосередження президентської і парламентської влади в одних руках стануть можливі дії без огляду на інтереси українського народу, передає Інтерфакс.

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“Я вважаю, що однопартійна система із зосередженням влади в одних руках: і президентської, і парламентської, і уряду, може створити такі умови, в яких стануть можливі дії не рахуючись з інтересами всього українського народу. Це завжди може призвести до автократії, до елементів автократії”, – сказав він в ефірі телеканалу “Прямий” у неділю ввечері.

У зв’язку з цим Кравчук наголосив, що у влади має бути обов’язково сильна опозиція, а в коаліції щонайменше дві політсили.

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