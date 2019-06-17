Чернігівські прикордонники виявили 7 кілограмів бурштину

Бурштин або «сонячне каміння» українські прикордонники виявляють майже кожного дня. 17 червня на кордоні з Білоруссю правоохоронці запобігли вивезенню за кордон майже семи кілограмів бурштину. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на сайт ДПСУ.

У повідомленні йдеться про те, що сьогодні, близько опівдня, прикордонники Чернігівського загону спільно з працівниками митниці в пункті пропуску «Нові Яриловичі», що на українсько-білоруському кордоні, здійснювали перевірку пасажирів рейсового мікроавтобуса «Volkswagen», який слідував до білоруського Гомеля.

Під час прикордонного контролю другої лінії у одного з пасажирів, громадянина України, спільна оглядова група виявила під підкладкою валізи пакунки з необробленим камінням жовто-коричневого кольору, загальною вагою 7 кілограмів.

Бурштин, вартість якого встановлюється, правоохоронці вилучили за встановленим порядком.

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Нагадаємо, що 14 травня на Рівненщині правоохоронці вилучили більше 20 кілограмів необробленого бурштину.

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