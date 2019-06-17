Вчені розповіли, як уникнути онкологічних захворювань

Нове дослідження довело, що зайві кілограми збільшують ймовірність появи 12 типів раку, серед яких рак грудей, жовчного міхура, печінки, шлунка, а також підшлункової залози.

Крім того, надмірна вага збільшує ризик розвитку цукрового діабету, а також хвороб серця і судин.

Допоможуть не зіткнутися з раком регулярна фізична активність і здоровий раціон. Харчування має включати в себе овочі та фрукти, зелень і продукти з цільних зерен.

З раціону слід виключити спиртне, фаст-фуд, солодкі газовані напої і їжу з підвищеним вмістом цукру і солі.

Не менш небезпечне перероблене м’ясо – сосиски, ковбаси, балик, буженина, бекон тощо. Під час його обробки на харчових виробництвах додаються речовини з канцерогенними властивостями. Експерти рекомендують мінімізувати кількість вживання переробленого м’яса, а краще зовсім від нього відмовитися.

Небезпеку становлять собою мультивітамінні комплекси, в яких міститься багато вітамінів. Існують добавки, які, нібито, перешкоджають появі онкології. Але насправді, вони здатні збільшити ризик її появи. Вітаміни потрібно отримувати за допомогою продуктів, а не лікарських препаратів.

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.